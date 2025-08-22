Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kroatiens Torwart Matej Mandic wechselt zum Champions-League-Sieger SC Magdeburg. (Archivbild)
Kroatiens Torwart Matej Mandic wechselt zum Champions-League-Sieger SC Magdeburg. (Archivbild) Bild: Tom Weller/dpa
Torhüter Nikola Portner ist ab Dezember wieder spielberechtigt. (Archivbild)
Torhüter Nikola Portner ist ab Dezember wieder spielberechtigt. (Archivbild) Bild: Marius Becker/dpa
Kroatiens Torwart Matej Mandic wechselt zum Champions-League-Sieger SC Magdeburg. (Archivbild)
Kroatiens Torwart Matej Mandic wechselt zum Champions-League-Sieger SC Magdeburg. (Archivbild) Bild: Tom Weller/dpa
Torhüter Nikola Portner ist ab Dezember wieder spielberechtigt. (Archivbild)
Torhüter Nikola Portner ist ab Dezember wieder spielberechtigt. (Archivbild) Bild: Marius Becker/dpa
Sachsen
SC Magdeburg verpflichtet Kroaten Mandic als Portner-Ersatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Dopingsperre von Nikola Portner bis zum 10. Dezember ist der SCM nochmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Ein Kroate soll die doppelte Lücke im Tor langfristig schließen.

Magdeburg.

Nach der längeren Doping-Sperre von Nikola Portner hat Champions-League-Sieger SC Magdeburg den kroatischen Nationaltorhüter Matej Mandic vorzeitig verpflichtet. Der 23-Jährige kommt vom kroatischen Serienmeister RK Zagreb, unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2028 und ist sofort spielberechtigt, teilte der SCM mit. 

"Mit Matej bekommen wir einen sehr talentierten Torhüter, der internationale Erfahrung und Titelhunger mitbringt. Wir hatten Mandic ohnehin schon als Ersatz für Sergey Hernandez nach dessen Abgang 2026 unter Vertrag und sind froh, dass wir den Transfer jetzt kurzfristig vorziehen konnten" sagte Cheftrainer und Sport-Geschäftsführer Bennet Wiegert. 

Olympia-Teilnehmer für Kroatien

Der 2,05 Meter große Mandic startete seine Profi-Karriere bei seinem Jugendclub HRK Izvidac, mit dem er ab 2018 in der ersten bosnischen Liga spielte und diese 2019 und 2021 gewann. Zur Saison 2021/22 wechselte er nach Zagreb, wo er vier Meistertitel in Serie gewann. Mit der kroatischen Nationalmannschaft nahm er 2024 an den Olympischen Spielen teil. 

Der Schweizer Portner wurde zuletzt nach der positiven Dopingprobe vom März 2024 rückwirkend für 21 Monate gesperrt. Daher kann er erst ab 11. Dezember wieder im Tor stehen. Da Kollege Hernandez zuletzt mitgeteilt hatte, dass er den SCM im kommenden Sommer verlassen wird, sind die Magdeburger in der Torhüter-Frage ohnehin am Zug gewesen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
15.08.2025
2 min.
Nach Dopingproben-Wirbel: Magdeburgs Portner gesperrt
Torhüter Nikola Portner ist ab Dezember wieder spielberechtigt.
Nikola Portner fehlt dem SCM bis zum 10. Dezember. Der Torwart wird nach einer positiven Dopingprobe vom März 2024 rückwirkend für 21 Monate gesperrt. Ein vorsätzlicher Verstoß wird ausgeschlossen.
14.08.2025
2 min.
SC Magdeburg peilt Titelverteidigung beim Wartburg-Cup an
Omar Ingi Magnusson will erneut den Titel beim Wartburg-Cup holen.
Auf den SC Magdeburg wartet ein erster Härtetest in der Vorbereitung auf die neue Saison. Dabei wollen die Handballer ihre Erfolgsserie fortsetzen.
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
Mehr Artikel