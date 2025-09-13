Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Xaver Schlager musste beim Sieg von RB Leipzig in Mainz verletzt vom Platz.
Xaver Schlager musste beim Sieg von RB Leipzig in Mainz verletzt vom Platz. Bild: Uwe Anspach/dpa
Xaver Schlager musste beim Sieg von RB Leipzig in Mainz verletzt vom Platz.
Xaver Schlager musste beim Sieg von RB Leipzig in Mainz verletzt vom Platz. Bild: Uwe Anspach/dpa
Sachsen
Schäfer: Wohl keine ernste Verletzung bei Leipzigs Schlager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim 1:0-Sieg von RB Leipzig in Mainz humpelt Xaver Schlager vor der Pause verletzt vom Feld. Nach dem Abpfiff gibt es leichte Entwarnung.

Mainz.

Österreichs Nationalspieler Xaver Schlager hat sich beim 1:0-Sieg von RB Leipzig beim FSV Mainz 05 offenbar keine schwerwiegende Verletzung zugezogen. "Es ist die Wade", berichtete RB-Geschäftsführer Marcel Schäfer und fügte hinzu: "Morgen wissen wir mehr, aber ich denke nicht, dass es etwas Langfristiges ist. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen."

Nach Angaben von Leipzigs Trainer Ole Werner hatte Schlager nach gut einer halben Stunde über "muskuläre Probleme" geklagt. Der defensive Mittelfeldspieler hatte in den vergangenen Jahren diverse schwere Verletzungen erlitten, darunter zwei Kreuzbandrisse. "Ich hatte schon Bedenken, dass es wieder das Knie ist", räumte Schäfer ein. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:07 Uhr
1 min.
Ringen: Gelenau/Markneukirchen II landet Kantersieg gegen Hannover
Auch Erik Wagner (rechts) trug einen Sieg zum Gesamterfolg der WKG bei.
Am vierten Kampftag der Regionalliga Mitteldeutschland der Ringer hat die Wettkampfgemeinschaft mit dem klaren 33:2-Erfolg einen Sprung auf Rang 4 gemacht.
Jörg Richter
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
09:52 Uhr
4 min.
Kampf ist Trumpf: Leipzig setzt auf neue Tugenden
RB Leipzig hatte beim Sieg in Mainz kaum brenzlige Situationen zu überstehen.
RB Leipzig feiert in Mainz den zweiten Zu-null-Sieg nacheinander. Das Konzept des neuen Trainers scheint langsam zu greifen.
Eric Dobias, dpa
14:04 Uhr
1 min.
Sturm in Leipzig: Bäume und Baustellenzaun umgestürzt
Ein Sturm in Leipzig sorgte für etliche Einsätze der Feuerwehr.
Sturmböen in Leipzig sorgten für umgestürzte Bäume und einen beschädigten Baustellenzaun. Die Feuerwehr berichtet von mehreren Einsätzen – verletzt wurde niemand.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
18:25 Uhr
1 min.
Leipziger Nusa und Schlager fallen gegen Köln verletzt aus
Fehlt verletzt gegen Köln: Xaver Schlager.
Am Samstag empfängt RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga den 1. FC Köln. Zwei Leistungsträger können nicht dabei sein.
Mehr Artikel