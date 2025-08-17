Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Christopher Antwi-Adjei (r, FC Schalke 04) steht bei einem Einwurf. Der Spieler gab nach dem Spiel an, dabei rassistisch beleidigt worden zu sein. Bild: Jan Woitas/dpa
Nach beleidigenden Äußerungen von der Tribüne wurde die Partie kurzzeitig unterbrochen. Bild: Jan Woitas/dpa
Christopher Antwi-Adjei (r, FC Schalke 04) steht bei einem Einwurf. Der Spieler gab nach dem Spiel an, dabei rassistisch beleidigt worden zu sein. Bild: Jan Woitas/dpa
Nach beleidigenden Äußerungen von der Tribüne wurde die Partie kurzzeitig unterbrochen. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Schalke-Profi in Leipzig mutmaßlich rassistisch beleidigt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Begegnung im DFB-Pokal zwischen Nordost-Regionalliga-Meister Lok Leipzig und Schalke 04 muss kurzfristig unterbrochen werden. Ein Schalker beschwerte sich beim Linienrichter.

Leipzig.

Der Schalker Zweitliga-Profi Christopher Antwi-Adjei hat nach mutmaßlich rassistischen Beleidigungen beim DFB-Pokalspiel bei Lok Leipzig klare Worte gefunden. "Das haut nicht hin, nicht in der heutigen Zeit, generell gar nicht. Scheiß-Nigger wurde gerufen", sagte der in Hagen geborene Offensivspieler nach dem 1:0-Arbeitssieg nach Verlängerung in Sachsen.

Der 31-Jährige betonte nach der Erstrundenbegegnung, dass er "relativ cool und ruhig geblieben" sei und er dem Linien-Schiri ein Signal gegeben hat, "was da vorgefallen ist. Es hat auch nicht jeder gesagt. Für mich war es ein vereinzelter Ruf. Ich hoffe, die Person denkt noch mal über diese Worte nach." 

Antwi-Adjei: "Sehr, sehr enttäuschend"

Die Begegnung zwischen dem Nordost-Regionalliga-Meister Lok Leipzig und Zweitligist Schalke 04 war in der ersten Halbzeit wegen mutmaßlich diskriminierenden Äußerungen unterbrochen worden. Nach 14 Minuten hielt Schiedsrichter Max Burda beim Stand von 0:0 Rücksprache mit den Kapitänen beider Teams, nachdem Antwi-Adjei bei einem Einwurf von Lok-Anhängern mit beleidigenden Äußerungen konfrontiert wurde. Nach einem Hinweis durch den Stadionsprecher, dass diskriminierende Rufe zu unterlassen sind, wurde die Begegnung nach zweiminütiger Unterbrechung fortgesetzt. 

"Es ist sehr, sehr enttäuschend, aber wir sind jetzt weiter. Das ist das, was zählen sollte, das Sportliche", betonte Antwi-Adjei, der dann bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen wurde. "Für Fehler durch die Fans werde ich dann ausgepfiffen. Das ist nicht schlimm, aber ein bisschen widersprüchlich. Das passt halt nicht zusammen, aber ich konnte damit leben", sagte der Schalker.

Schalke-Trainer: "Das kotzt mich an" 

Vor allem FC-Coach Miron Muslic erzürnte das: "So etwas hat auf dem Fußballplatz nichts zu suchen. Das Schlimmste ist, er wird dann über 120 Minuten hier ausgepfiffen. Das kotzt mich an. Ich habe den größtmöglichen Respekt vor Chris, dass er das wegsteckt und bis zum Schluss Leistung bringt."

Lok-Trainer Jochen Seitz, der selbst einst für die Königsblauen spielte, bedauerte den Vorfall und meinte: "Ich hoffe, dass man die Person rausfiltern kann und mit einem lebenslangen Stadionverbot belegen kann." 

"Es hat niemand was gehört"

Lok-Sprecher Carsten Muschalle hatte in der Halbzeitpause dem TV-Sender Sky gesagt: "Wir konnten es am Ende auch nicht verifizieren. Wir haben einen Mitarbeiter, der ist Rollstuhlfahrer, der genau oder fast an der Stelle, wo der Spieler gestanden hat. Der hat nichts gehört. Wir haben auch so ein bisschen da rumgefragt, es hat niemand was gehört. Auch der Linienrichter, der ja bei dem Einwurf logischerweise in der Nähe steht, hat wohl auch nichts gehört. Das ist erstmal der Stand." 

Die Gäste setzten in der Halbzeitpause auf Plattform X einen Post mit den Worten: "STEHTAUF gegen Rassismus!" ab.

(dpa)

