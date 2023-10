Schaper: Härtefallfonds wird zu einem Frustfonds

Dresden.

Die sächsische Linke-Parteichefin Susanne Schaper sieht Enttäuschung im Zusammenhang mit dem Härtefallfonds für Ostrentner vorprogrammiert. "Es ist ein trauriger Zwischenstand, dass die Anträge von in der DDR geschiedenen Frauen bisher mehrheitlich abgelehnt wurden", sagte Schaper am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Die Kriterien seien zu hart. "So wird der Härtefallfonds zu einem Frustfonds für Tausende Betroffene."