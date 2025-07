Schauer und Gewitter angesagt - Hilfe für Waldbrandgebiet?

Nach langer Trockenheit brennen in der Gohrischheide ausgedehnte Waldgebiete. Wird Regen den Einsatzkräften helfen?

Zeithain/Meißen. Im Waldbrandgebiet in der Gohrischheide hoffen die Einsatzkräfte auf Regen - doch ob der in dem Gebiet wirklich kommt, ist nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fraglich. Am Montag zögen in Sachsen zwar Schauer und Gewitter auf, sagte Meteorologin Helga Scheef. Diese seien jedoch lokal eng begrenzt. "Es kann auch sein, dass der Waldbrand gar keinen Regen abbekommt", sagte Scheef.

Dazu komme, dass die Gewitter mit Sturmböen einhergingen. Der Wind könne den Brand eher wieder anfachen. Mit Blick auf den Waldbrand bleibe die Wetterlage in den nächsten Tagen schwierig.

In ganz Sachsen legt das hochsommerliche Wetter zumindest mal eine Pause ein und die Temperaturen sinken. Nach Angaben der Meteorologin werden am Montag Höchstwerte von 22 bis 24 Grad Celsius erwartet, im Bergland etwas kühler. Am Dienstag und Mittwoch würden maximal 19 bis 21 Grad erreicht. Danach stiegen die Werte langsam wieder an. Niederschläge sind dann kaum noch zu erwarten. (dpa)