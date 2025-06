Schauspiel Leipzig stellt Gesellschaftsthemen in den Fokus

Im Herbst zieht das Schauspiel Leipzig wieder von der Interimsstätte auf die Große Bühne zurück. Das "Wir" steht dann im Vordergrund der neuen Spielzeit.

Leipzig.

In der neuen Spielzeit will das Leipziger Schauspiel einen Blick auf die Gemeinschaft in der Gesellschaft werfen. Das Motto der kommenden Spielzeit laute "Wir-Gesänge" und sei eine Suche nach Ursprüngen und Bezügen, nach neuen Fragen und bekannten Erzählungen, nach Aushandlungen und Konflikten, Widersprüchen und Sehnsüchten, sagte der Intendant des Schauspiels, Enrico Lübbe, bei der Programmvorstellung für die Spielzeit 2025/2026.