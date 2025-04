Schauspieler Rolf Becker wird 90 - und dreht noch immer

Der Schauspieler Rolf Becker blickt auf eine lange Theater- und Filmkarriere zurück. Eine bestimmte Entscheidung kann er auch nach Jahrzehnten nicht treffen.

Leipzig/Hamburg.

Der Schauspieler Rolf Becker kann auch nach Jahrzehnten in der Showbranche nicht sagen, ob er lieber Theater spielt oder Filme macht. Eine Entscheidung sei kaum möglich, sagte Becker, der am 31. März seinen 90. Geburtstag feiert.

"Es gibt Sachen, die kann man in Film und Fernsehen zehnmal besser spielen, weil eine Kamera Differenzierungen einfangen kann." Auf der Bühne bekomme man dagegen eine direkte Antwort des Publikums. "Ich liebe diesen direkten Kontakt, diese Spontanität, das Unerwartbare. Ich freue mich aber auch über das, was ich transportieren kann, wenn eine Kamera dabei ist."

Becker hat in Dutzenden Film- und Theaterproduktion mitgewirkt. Als Serienschauspieler ist er vor allem als "Otto Stein" im TV-Dauerbrenner "In aller Freundschaft" bekannt geworden. Bis heute spielt er gelegentlich in der Arzt-Serie mit.

Becker wurde 1935 in Leipzig geboren. Er ist der Vater von Ben (60) und Meret Becker (56), die ebenfalls als Schauspieler Karriere gemacht haben. (dpa)