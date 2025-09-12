Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Schauspielerin hat ihr zweites Kind bekommen. (Archivbild)
Die Schauspielerin hat ihr zweites Kind bekommen. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Die Schauspielerin hat ihr zweites Kind bekommen. (Archivbild)
Die Schauspielerin hat ihr zweites Kind bekommen. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Schauspielerin Stephanie Stumph bringt zweites Kind zur Welt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schauspielerin Stephanie Stumph ist zum zweiten Mal Mutter geworden. "Wir sind überglücklich", erzählt die 41-Jährige der dpa.

Dresden.

Schauspielerin und Moderatorin Stephanie Stumph ("Der Alte") und ihr Lebensgefährte haben ihr zweites Kind bekommen. Die 41-Jährige brachte im Dresdner Universitätsklinikum einen gesunden Jungen zur Welt. "Wir sind überglücklich", sagte die Zweifach-Mama der dpa am Freitag. Gemeinsam mit ihrem Partner, einem Chirurgen, hat Stumph bereits einen dreijährigen Sohn. 

Im Mai hatte die Schauspielerin angekündigt, nach der Geburt ihres zweiten Kindes nicht kürzertreten zu wollen. "Ich arbeite jetzt bis zum Schluss so weiter, und nach zwei Monaten Mutterschutz fange ich wieder an zu drehen", sagte sie damals der Zeitschrift "Gala". Das sei zumindest der Plan. Sie liebe ihren Job, so Stumph, die auch als Moderatorin im Fernsehen oder des Dresdner Semperopernballs bekannt ist. "Und da ich nicht die geborene Mama bin, die jeden Tag nur auf dem Spielplatz abhängen will, würde ich ohne berufliche Aufgaben unglücklich werden."

Ihren Lebensgefährten lernte die 41-Jährige 2020 in einer Münchner Klinik kennen. Nach einem Set-Unfall musste die Schauspielerin dort operiert werden. Auf den Familienzuwachs freuten die beiden sich, hatte Stumph im Mai gesagt, sie hätten aber auch Respekt. "Natürlich freuen wir uns. Doch wir wissen auch, was das an anstrengender Zeit mit sich bringt. Auch emotional. Ein Kind ist schon eine Herausforderung, ein zweites ist dann noch mal eine Schippe drauf." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:10 Uhr
2 min.
Aufatmen beim EHV Aue: Für den Rückraum kehrt ein alter Bekannter ins Erzgebirge zurück
Mihkel Löpp (r.) kehrt als Verstärkung für den Rückraum überraschend zum EHV Aue zurück. Mobil ist er dank des Leihwagens, den Michael Lenzendorf vom Autohaus Keller übergab.
Die Personalnot beim Handball-Drittligisten ist groß. Sechs Spieler fehlen aktuell, darunter wichtige Stammkräfte. Nun ist zumindest ein bisschen Entspannung in Sicht.
Anna Neef
14:07 Uhr
1 min.
Ringen: Gelenau/Markneukirchen II landet Kantersieg gegen Hannover
Auch Erik Wagner (rechts) trug einen Sieg zum Gesamterfolg der WKG bei.
Am vierten Kampftag der Regionalliga Mitteldeutschland der Ringer hat die Wettkampfgemeinschaft mit dem klaren 33:2-Erfolg einen Sprung auf Rang 4 gemacht.
Jörg Richter
11.09.2025
2 min.
Collien Fernandes würde im "Traumschiff" gern mehr flirten
Frisch getrennt: Schauspielerin Moderatorin Collien Fernandes.
Der Schauspielerin Collien Fernandes scheint ihre Rolle in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" zu brav zu sein.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
23:39 Uhr
3 min.
Goldene Henne für Barbara Schöneberger und Sarah Connor
Barbara Schöneberger wurde bei der Verleihung der Goldenen Henne bereits zum zweiten Mal ausgezeichnet.
Letztes Jahr moderierte sie noch, diesmal gewann sie selbst: Barbara Schöneberger ist eine der Preisträgerinnen der Goldenen Henne, die am Freitagabend in Leipzig vergeben wurde.
Mehr Artikel