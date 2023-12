"Scherbenhaufen eines Staatsvertrags": Kritik am JVA-Bau

Ein gemeinsames Gefängnis sollte Sachsen und Thüringen beim Geldsparen helfen. Doch inzwischen sind die Baukosten explodiert - und die geplante JVA in Zwickau immer noch nicht fertig. Thüringer Abgeordnete beklagen fehlende Einflussmöglichkeiten.

Erfurt.

Im Thüringer Landtag haben mehrere Abgeordnete Verzögerungen und Kostensteigerungen beim Bau eines gemeinsamen thüringisch-sächsischen Gefängnisses in Zwickau kritisiert. "Was für ein Debakel", sagte der FDP-Abgeordnete Dirk Bergner am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde im Thüringer Landtag. Man wisse weder, wann der Gefängnisbau fertig werde, noch wisse man, wie hoch am Ende die Kosten seien. "Was wir hier erleben, ist der Scherbenhaufen eines Staatsvertrags."