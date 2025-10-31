Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Löscharbeiten dauerten auch am Vormittag noch an. (Symbolbild)
Sachsen
Scheunenbrand bei Leipzig - Warnung vor Rauch
Die Feuerwehr wird in der Nacht westlich von Leipzig zu einem Scheunenbrand gerufen. Die Löscharbeiten dauern noch immer an. Anwohner werden vor starkem Rauch gewarnt.

Trebsen/Mulde.

Die Feuerwehr löscht bei Trebsen/Mulde (Landkreis Leipzig) brennende Strohballen in einer Scheune. Das Feuer brach aus bislang unbekanntem Grund in der Nacht aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach ist der Brand fast gelöscht. Die Feuerwehr zieht die Strohballen auseinander, um Glutnester zu finden. 

Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Auch griff das Feuer nicht auf andere Gebäude über. Über die Warnapp Nina wurde vor starker Rauchentwicklung gewarnt. Eine Gefahr für die eigene Gesundheit könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es. (dpa)

