Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Brand in einer Lagerhalle in Egeln hat einen Schaden von rund 1,5 Millionen Euro verursacht (Symbolbild).
Ein Brand in einer Lagerhalle in Egeln hat einen Schaden von rund 1,5 Millionen Euro verursacht (Symbolbild). Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Ein Brand in einer Lagerhalle in Egeln hat einen Schaden von rund 1,5 Millionen Euro verursacht (Symbolbild).
Ein Brand in einer Lagerhalle in Egeln hat einen Schaden von rund 1,5 Millionen Euro verursacht (Symbolbild). Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Sachsen
Scheunenbrand in Egeln verursacht hohen Sachschaden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Großeinsatz für die Feuerwehr im Salzlandkreis. Doch die in Brand geratene Scheune kann nicht gerettet werden.

Egeln.

Ein Feuer in einer Lagerscheune in Egeln (Salzlandkreis) hat einen riesigen Schaden verursacht. Die Polizei bezifferte ihn auf etwa 1,5 Millionen Euro. Menschen seien nach derzeitigem Stand nicht verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. 

Den Polizeiangaben nach war das Feuer auch am Nachmittag noch nicht aus. Die Löscharbeiten konnten das Gebäude nicht retten, es brannte stundenlang kontrolliert nieder.

Die Ursache für den Brand war weiter unklar, wie es hieß. Die Polizei nehme die Ermittlungen auf, sobald das Feuer vollständig aus sei, sagte der Polizeisprecher. 

Neue Solaranlage auf dem Dach

In der Scheune wurden unter anderem Saatgut und Stroh gelagert. Die etwa 900 Quadratmeter große Halle habe auch als Abstellplatz für Agrarmaschinen gedient, hieß es. Auf dem Dach sei in der vergangenen Woche eine größere Solaranlage installiert worden. 

Nach Angaben der Polizei wurde der Brand in der Nacht kurz nach Mitternacht gemeldet. Die umliegenden Feuerwehren rückten mit mehreren Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften an. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
06.10.2025
1 min.
Großbrand in Lagerhalle – Löscharbeiten dauern an
Im Röderländer Ortsteil Stolzenhain ist eine Lagerhalle in Brand geraten. (Symbolbild)
Nach einem Großbrand in einer Lagerhalle in Stolzenhain dauern die Löscharbeiten an. Die Warnung vor möglichen giftigen Gasen wurde inzwischen aufgehoben.
22.10.2025
3 min.
Wie geht es im Fall Rebecca weiter?
Polizisten untersuchen mit einem Bagger ein Grundstück in Herzberg (Landkreis Oder-Spree).
Vor sechs Jahren verschwand die 15-jährige Rebecca aus Berlin. Nun suchen die Ermittler wieder nach Spuren in Brandenburg. Probleme bereiten ihnen dabei auch "selbst ernannte Hobbydetektive".
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
07:16 Uhr
1 min.
18 Hunde bei Grundstücksbrand in Freital evakuiert
Bei dem Grundstücksbrand wurde niemand verletzt. (Symbolbild)
Am Abend gerät Unrat auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in Brand. Zwei Personen werden in Sicherheit gebracht und mit ihnen 18 Hunde.
Mehr Artikel