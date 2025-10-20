Scheunenbrand in Egeln verursacht hohen Sachschaden

Großeinsatz für die Feuerwehr im Salzlandkreis. Doch die in Brand geratene Scheune kann nicht gerettet werden.

Egeln. Ein Feuer in einer Lagerscheune in Egeln (Salzlandkreis) hat einen riesigen Schaden verursacht. Die Polizei bezifferte ihn auf etwa 1,5 Millionen Euro. Menschen seien nach derzeitigem Stand nicht verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit.

Den Polizeiangaben nach war das Feuer auch am Nachmittag noch nicht aus. Die Löscharbeiten konnten das Gebäude nicht retten, es brannte stundenlang kontrolliert nieder.

Die Ursache für den Brand war weiter unklar, wie es hieß. Die Polizei nehme die Ermittlungen auf, sobald das Feuer vollständig aus sei, sagte der Polizeisprecher.

Neue Solaranlage auf dem Dach

In der Scheune wurden unter anderem Saatgut und Stroh gelagert. Die etwa 900 Quadratmeter große Halle habe auch als Abstellplatz für Agrarmaschinen gedient, hieß es. Auf dem Dach sei in der vergangenen Woche eine größere Solaranlage installiert worden.

Nach Angaben der Polizei wurde der Brand in der Nacht kurz nach Mitternacht gemeldet. Die umliegenden Feuerwehren rückten mit mehreren Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften an. (dpa)