Schlechtere Risikobewertung für Autofahrer bei Haftpflicht

Leipzig.

Viele Autofahrer in Sachsen könnten demnächst bei der Kfz-Haftpflichtversicherung schlechter wegkommen als bisher. Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag mitteilte, betrifft die schlechtere Risikobewertung fast 270.000 Autofahrer im Vogtlandkreis und im Leipziger Land. In den anderen Regionen gab es keine Veränderung.