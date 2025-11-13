Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Kommunen warten auf Kostenerstattungen vom Freistaat. (Symbolbild)
Die Kommunen warten auf Kostenerstattungen vom Freistaat. (Symbolbild) Bild: Sebastian Willnow/dpa
Die Kommunen warten auf Kostenerstattungen vom Freistaat. (Symbolbild)
Die Kommunen warten auf Kostenerstattungen vom Freistaat. (Symbolbild) Bild: Sebastian Willnow/dpa
Sachsen
Schleppende Kostenerstattung des Freistaats an Kommunen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kosten für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge sollen Land und Bund tragen. Warum müssen Kommunen aber lange auf die Begleichung der Rechnungen warten?

Dresden.

Die Kommunen in Sachsen warten darauf, dass ihnen der Freistaat Kosten in Millionenhöhe für die Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen begleicht. Mitte September waren sachsenweit noch Rechnungen über rund 75 Millionen Euro offen, wie aus einer Antwort von Sozialministerin Petra Köpping (SPD) auf eine Kleine Anfrage der Grünen im Landtag hervorgeht.

Die Stadt Leipzig hat demnach offene Forderungen von fast 15 Millionen Euro, in Dresden sind es 6,2 Millionen Euro und in Chemnitz knapp 3,7 Millionen Euro. Die kommunalen Jugendämter sind für die Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten zuständig. Die Kosten sollen aber Bund und Land tragen.

Grüne fordern schnellere Bearbeitung

"Die fehlenden Zahlungen treffen die Jugendhilfe, die ohnehin längst am Limit arbeitet, hart", erklärte die jugendpolitische Sprecherin der Grünen, Christin Melcher. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages habe aber nun beschlossen, dass das Geld ausgezahlt werden könne. In Zukunft sollten die Rechnungen binnen maximal 90 Tagen beglichen werden, forderten die Grünen.

Das Sozialministerium begründete die Zahlungsrückstände damit, dass seit Frühjahr 2022 mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eingereist seien. Dadurch seien mehr Anträge auf Kostenerstattung durch die Kommunen aufgelaufen. Inzwischen sei dem Landesjugendamt befristet mehr Personal zugeordnet worden, um die offenen Rechnungen aus den Jahren 2024 und 2025 bis nächsten März abarbeiten zu können. Danach soll die Digitalisierung helfen, die Erstattungen schneller zu erledigen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
12:43 Uhr
2 min.
Indonesien bereitet 20.000 Soldaten für Gazastreifen vor
Eine UN-Friedensmission ist noch nicht beschlossen, aber Indonesien denkt schon an seinen Beitrag dazu. (Archivbild)
Noch gibt es keine UN-Friedensmission für den Gazastreifen. Doch Indonesien betont schon seit geraumer Zeit seine Bereitschaft, beim Wiederaufbau zu helfen. Jetzt wird es konkreter.
13:42 Uhr
2 min.
Kretschmer für Begrenzung bei Ukraine-Flüchtlingen
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ist für eine Begrenzung bei der Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen (Archivbild).
Neue Ausreisebestimmungen in der Ukraine sorgen für mehr Flüchtlinge auch in Sachsen. Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht jetzt andere EU-Länder am Zug.
06.11.2025
1 min.
Weniger Bedarf: Container für Geflüchtete werden abgebaut
In Dresden werden Wohncontainer für Flüchtlinge abgebaut, weil der Bedarf zurückgeht. (Archivbild)
Wohncontainer für Flüchtlinge werden abgebaut, neue Chancen für Wohnungsbau entstehen. Wie will Dresden die Flächen jetzt nutzen?
12:50 Uhr
1 min.
Vogtländer von Schockanrufen geflutet
Schockanrufe gab es in dieser Woche im Vogtland. Alle Angerufen reagierten professionell.
Betrüger haben es wieder auf das Geld älterer Menschen abgesehen. Acht Fälle der sogenannten Schockanrufe ereigneten sich in Plauen und Oelsnitz.
Cornelia Henze
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
Mehr Artikel