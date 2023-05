Schlesisches Musikfest bietet 15 Konzerte

Das Schlesische Musikfest bietet als eines der ältesten Festivals in Europa in diesem Jahr 15 Konzerte im Grenzgebiet von Sachsen und der Woiwodschaft Niederschlesien. Zum Auftakt spielt das Gellert Ensemble an diesem Samstag im Kulturforum Görlitzer Synagoge, das Finale in der Frauenkirche Görlitz bestreitet das Lausitzer Barockensemble, wie die Veranstalter am Freitag bekanntgaben. Das Motto des Musikfestes lautet "Aufbruch". Spielorte sind unter anderem auch die Friedenskirche Jawor (Jauer) und die Langhans-Kirche in Żeliszów (Giersdorf). Die Anfänge des Schlesischen Musikfestes reichen bis in das Jahr 1830 zurück. (dpa)