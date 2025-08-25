Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Weinlese in Sachsen beginnt.
Die Weinlese in Sachsen beginnt. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Die Weinlese in Sachsen beginnt.
Die Weinlese in Sachsen beginnt. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Schloss Wackerbarth läutet Weinlese ein - gute Aussichten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

2024 war für Sachsens Winzer ein Jahr zum Vergessen. Diesmal gehen sie zufriedener in die Weinlese.

Radebeul.

Mit der Ernte von ersten Trauben für den Federweißen läutet das Staatsweingut Schloss Wackerbarth die diesjährige Weinlese ein. Die Aussichten für den Jahrgang 2025 seien gut, sagte Weinbauleiter Till Neumeister. 

"Wir hatten dieses Jahr wirklich tolle Vegetationsbedingungen für die Entwicklung der Reben. Wir sind verschont geblieben von Starkniederschlagsereignissen, von Spätfrösten, so dass die Reben aktuell in einem wirklich guten Zustand da stehen", sagte Neumeister.

Geerntet wurde zunächst die frühreife Rebsorte Solaris, die zum einen für den Federweißen und zum anderen für Weißweine verwendet wird. Der Federweißer ist eine beliebte Spezialität - der erste Traubensaft des Jahres, ein Most, der sich in der Gärung befindet.

Weinlese dauert rund zwei Monate

Die Weinlese werde sich über rund zwei Monate erstrecken, sagte Neumeister. Ab der kommenden Wochen sollen der Goldriesling und der rote Frühburgunder gelesen werden. In Sachsen werden nach Angaben von Neumeister rund 70 Sorten angebaut. Die Weingegend rund um Radebeul und Meißen ist das östlichste Weinanbaugebiet Deutschlands. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
13:30 Uhr
1 min.
Mit 3,62 Promille: Simson-Fahrer flüchtet in Oberwiera vor Polizeikontrolle
Die Polizei hat einen stark alkoholisierten Simson-Fahrer in Schönberg angehalten.
Die Beamten konnten den 17-Jährigen am Mittwochabend in Schönberg stoppen. Dem Jugendlichen droht Ärger - nicht nur aufgrund der Promille-Fahrt.
Holger Frenzel
18.08.2025
3 min.
Süffig, süß, spritzig - die Federweißer-Saison beginnt
Es wird prickelnd - bald gibt es wieder Federweißer. (Archivbild)
Man nennt ihn Neuen Wein, Rauscher, Süßer oder Bitzler - in den Weinanbaugebieten werden die ersten Trauben geerntet für den Federweißen. Aber was macht den so besonders?
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
17.08.2025
3 min.
Wer Federweißer genießen will, muss sich beeilen
Federweißer gilt als Vorbote eines neuen Weinjahrgangs. (Archivfoto)
Von Montag an schreiten viele Winzerinnen und Winzer in den 13 deutschen Weinanbaugebieten zur Lese für Federweißer. Das milchig-trübe Getränk hat einen kurzen Sommer.
Mehr Artikel