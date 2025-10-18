Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hertha empfängt Dynamo Anfang November. (Archivbild)
Hertha empfängt Dynamo Anfang November. (Archivbild) Bild: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa
Hertha empfängt Dynamo Anfang November. (Archivbild)
Hertha empfängt Dynamo Anfang November. (Archivbild) Bild: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Schmierereien an Geschäftsstelle: Hertha prüft Anzeige
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beleidigende Parolen an der Hertha-Geschäftsstelle: Der Club prüft rechtliche Schritte. Was hinter den Schmierereien rund um das Spiel gegen Dynamo Dresden stecken könnte.

Berlin.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC prüft wegen beleidigender Schmierereien an der Geschäftsstelle des Clubs eine Anzeige bei der Polizei. Das bestätigten die Berliner auf Anfrage. In sozialen Medien kursierten Bilder der Schmierereien. Hertha hat diese inzwischen übermalen lassen.

Dort stand unter anderem "Dynamo kommt!" und neben beleidigenden Worten auch noch an Hertha gerichtet: "Rück mehr Karten raus, sonst fallen wir mit der Tür ins Haus!". Mehrere Medien berichteten über den Vorfall.

Hertha gegen Dynamo gilt als Risikospiel

Am 1. November empfängt der Hauptstadtclub Liga-Konkurrent Dynamo im Olympiastadion (13.00 Uhr/Sky). Für das Spiel hat Hertha den Sachsen nach Club-Angaben frühzeitig ein erhöhtes Gäste-Kontingent von mehr als 11.000 Tickets zur Verfügung gestellt. Mehr Karten könne und dürfe man nicht nach Dresden geben, hieß es von den Berlinern. Dynamo ist für eine Stellungnahme zu dem Vorfall angefragt.

Das Spiel gilt angesichts der Stimmung zwischen beiden Fanlagern als Risikopartie. Dazu ist die Polizei an dem Wochenende verstärkt gefragt. Union (gegen Freiburg) und Hertha spielen am selben Tag zu Hause, was normalerweise aus Sicherheitsgründen vermieden wird. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.10.2025
2 min.
Heimtor und Sieg: Hertha-Premieren beim 2:1 gegen Münster
Das erste Heimtor im vierten Heimspiel: Sebastian Grönning erzielt das 1:0 gegen Preußen Münster.
Im vierten Heimspiel hat es mit dem ersten Heimtor und dem ersten Heimsieg in dieser Saison geklappt. Hertha überholt Münster und landet in der ersten Tabellenhälfte.
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
20.10.2025
2 min.
Umfrage: Mehrheit hält Bürgergeldreform für gerechter
Gerechter und gut – so finden viele Menschen einer Umfrage zufolge die neue Grundsicherung. (Symbolbild)
Strengere Regeln, härtere Sanktionen: Die neue Grundsicherung sorgt für Diskussionen. Laut einer Umfrage halten viele die Reform für gerechter – bei ihren Erwartungen sieht es aber anders aus.
13:02 Uhr
2 min.
Schmierereien vor Hertha-Gebäude: Dynamo distanziert sich
Die Sachsen reagierten auf die Schmierereien.
Die Sprühaktion vor dem Spiel Hertha BSC gegen Dynamo Dresden sorgt für Diskussionen. Jetzt reagieren die Sachsen.
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
Mehr Artikel