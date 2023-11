Schnee und Glätte zum Wochenstart in Sachsen

Dresden. Schneefall, Schneeregen und Glätte bestimmen die Wetterlage in Sachsen zum Start in die Woche. Dabei bleibt es im Tagesverlauf überwiegend bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Demnach startet der Montag gebietsweise mit leichtem Regen oder Schneeregen, im Bergland fällt Schnee. Zum Nachmittag breiten sich die Schneefälle aus, in den tiefen Lagen ist teils mit Regen oder Schneeregen zu rechnen. Es besteht Glättegefahr - bei Höchstwerten zwischen 1 und 4 Grad, im Bergland zwischen minus 2 und 1 Grad.

In der Nacht zum Dienstag hält sich die Wolkendecke am Himmel. Es gibt Schneefall und Glätte. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen minus 3 und 0 Grad, in Hochlagen kann es bis minus 5 Grad kalt werden. (dpa)