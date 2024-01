Schneeschmelze und Regen erhöhen Gefahr von Überschwemmungen

Leipzig.

Die Hochwassergefahr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen könnte in der kommenden Woche wieder akuter werden. Grund ist ein Wetterumschwung mit Regen und milden Temperaturen, wie Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. "Die Temperaturen steigen bis Mittwoch in einigen Regionen in den zweistelligen Bereich, dadurch setzt auch die Schneeschmelze ein".