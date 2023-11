Schnelle Hilfe für Bauern gefordert: Protest am Landtag

Die Landwirte wollen kein Bauernopfer sein. Seitdem feststeht, dass Sachsen später als üblich EU-Gelder an die Bauern auszahlt, ist der Unmut unter den Betroffenen groß.

Dresden.

Jede Menge Pferdestärken und lautstarker Protest: Landwirte sind am Mittwochvormittag mit Traktoren vor den Sächsischen Landtag gefahren, um gegen die verspätete Auszahlung von EU-Geldern zu protestieren. Mit einem Hupkonzert und Plakaten drückten sie ihren Unmut aus. Nach Angaben der Organisatoren waren 350 Traktoren in die Landeshauptstadt gerollt. Etwa 500 Landwirte hätten sich an dem Protest beteiligt, hieß es. Rund um den Landtag kam es zu Staus.