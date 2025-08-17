Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dynamos Christoph Daferner fällt verletzungsbedingt aus.
Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Schock für Dynamo: Torjäger Daferner fällt länger aus
Dynamo Dresden sieht im Pokal-Duell mit Mainz eine kleine Chance auf eine Überraschung. Doch nun verletzt sich ein wichtiger Angreifer.

Dresden.

Ohne Torjäger Christoph Daferner muss Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden das DFB-Pokalspiel gegen den Bundesligisten FSV Mainz 05 am Montag (18.00 Uhr/Sky) bestreiten. Eingehende Untersuchungen im Krankenhaus ergaben, dass sich der Stürmer im Training eine doch schwerere Verletzung an der rechten Hand zugezogen hat, die eine sofortige Pause verlangt. Wie lange der 27-Jährige ausfällt, teilte Dynamo nicht mit.

"Der Ausfall von Daffi, so kurz vor dem Pokalspiel, trifft uns definitiv. Er hat in den ersten beiden Partien bereits nachgewiesen, wie wichtig er für unser Spiel ist. Wir hoffen, dass wir die Ausfallzeit so gering wie möglich halten können, um ihn schnell wieder auf dem Platz zu haben. Aber wir haben genug Qualität im Kader und setzen jetzt alles daran, dies gemeinschaftlich aufzufangen" sagte Dynamos Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel.

Daferner hatte für den Aufsteiger in den beiden ersten beiden Saisonspielen gegen Fürth (2:3) und Magdeburg (1:2) jeweils einen Treffer erzielt. Insgesamt spielte er bislang 117 Mal für die Sachsen. Ob für ihn der in der vergangenen Woche von Fortuna Düsseldorf verpflichtete Vincent Vermeij bereits in die Startelf rückt, ist offen. "Vince hat eine vernünftige Vorbereitung gemacht, da hat er meines Wissens alles mitgemacht", sagte Trainer Thomas Stamm über den 1,96 Meter langen Niederländer. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
