Schokoladendiebe in Sachsen unterwegs

Unbekannte haben es in Sachsen auf hochwertige Schokolade abgesehen. In Pulsnitz gelingt der Diebstahl, in Radeburg bleibt die Ware zurück. Gibt es eine Verbindung?

Pulsnitz.

In Sachsen haben Unbekannte offenbar eine Vorliebe für Schokolade: Am Freitagnachmittag wurde aus einem Einkaufsmarkt in Pulsnitz (Landkreis Bautzen) hochwertige Schokolade im Wert von rund 880 Euro gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Noch sei unklar, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, sagte eine Polizeisprecherin.

Kurz darauf ereignete sich ein ähnlicher Fall in Radeburg (Landkreis Meißen): Dort versuchte ein Mann, Schokolade im Wert von etwa 900 Euro zu stehlen. Zwar konnte er die Ware nicht mitnehmen, doch ihm gelang die Flucht mit einem Auto. Ob es sich dabei um denselben Täter handeln könnte, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. (dpa)