Scholz in Dresden: Appelle und Dialog mit Bürgern

Die Stimmung in Deutschland ist angespannt. Auch der Kanzler steht im Fokus und ist als Gesprächspartner gefragt. Die Sorge um den Zusammenhalt der Gesellschaft zieht sich wie ein roter Faden durch die Diskussionen.

Dresden.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die Deutschen angesichts von Polarisierungen und Spaltungen in der Gesellschaft besser zusammenbringen. Bei einem Besuch in Dresden appellierte Scholz am Donnerstag an die Verständigungsbereitschaft der Menschen und mahnte ihren Zusammenhalt an. "Wirtschaftlicher Aufschwung gelingt in einem Land, das zusammenhält, das sich nicht spalten lässt. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir auch denen widersprechen, die unser Land auseinandertreiben wollen", sagte er am Vormittag in den Elbe Flugzeugwerken (EFW).