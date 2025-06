Schröder folgt auf Zimmermann als Cheftrainer des HFC

Ein junger Trainer soll den HFC wieder in die 3. Liga führen. Er kennt die Liga und die Region.

Halle.

Der Hallesche FC geht mit Robert Schröder als Cheftrainer in die neue Saison der Fußball-Regionalliga Nordost. Der 37-Jährige tritt die Nachfolge von Mark Zimmermann an, von dem sich der HFC kürzlich getrennt hatte. Schröder kommt vom Regionalliga-Konkurrenten Hertha 03 Zehlendorf an die Saale und erhält einen ligenunabhängigen Vertrag bis 30. Juni 2027.