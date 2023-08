Schüsse mit Armbrust in Radeberg: Tatverdächtiger gestellt

Radeberg.

Die Polizei hat einen jungen Mann gestellt, der am Samstag im Radeberger Ortsteil Großerkmannsdorf (Landkreis Bautzen) mit einer Armbrust auf Personen geschossen haben soll. Der 19-Jährige habe mutmaßlich am Abend aus einem Dachfenster auf Menschen gezielt, diese jedoch verfehlt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beschossenen hatten den Angaben zufolge die Polizei informiert.