Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nicht nur beim Schulanfang werden viele Fotos gemacht. Was ist rechtlich zu beachten?
Nicht nur beim Schulanfang werden viele Fotos gemacht. Was ist rechtlich zu beachten? Bild: Mascha Brichta/dpa
Nicht nur beim Schulanfang werden viele Fotos gemacht. Was ist rechtlich zu beachten?
Nicht nur beim Schulanfang werden viele Fotos gemacht. Was ist rechtlich zu beachten? Bild: Mascha Brichta/dpa
Sachsen
Schulanfang in Sachsen: Darauf müssen Eltern beim Fotografieren achten
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ob Einschulung, Schulfest oder Abschlussball: Wenn beim Kind ein Meilenstein ansteht, dann knipsen Eltern fleißig. Doch Vorsicht, dabei gibt es rechtlich ein paar Dinge zu beachten.

Chemnitz.

Am Samstag beginnt für Sachsens Abc-Schützen der Ernst des (Schul-)Lebens. Eltern und Großeltern werden dann ihre Handys zücken und knipsen und filmen, was das Zeug hält. Doch was müssen Familie und auch Lehrer dabei – und auch bei späteren Veranstaltungen (wie Schulfesten oder Abschlussball) – eigentlich beachten?

„Diese besonderen Momente können selbstverständlich auch bildlich festgehalten werden“, so Sachsens Datenschutzbeauftragte Julian Hundert, in einer Mitteilung ihres Hauses. „Voraussetzung ist allerdings, dass die Persönlichkeitsrechte der fotografierten oder gefilmten Personen nicht außer Acht gelassen werden.“

In Sachsen steht in wenigen Tagen für viele Kinder die Einschulung an. Doch dürfen Eltern einfach so drauf los filmen und fotografieren und alles hinterher im Netz posten?
In Sachsen steht in wenigen Tagen für viele Kinder die Einschulung an. Doch dürfen Eltern einfach so drauf los filmen und fotografieren und alles hinterher im Netz posten? Bild: Symbolfoto: Oliver Berg/dpa/dpa-tmn
In Sachsen steht in wenigen Tagen für viele Kinder die Einschulung an. Doch dürfen Eltern einfach so drauf los filmen und fotografieren und alles hinterher im Netz posten?
In Sachsen steht in wenigen Tagen für viele Kinder die Einschulung an. Doch dürfen Eltern einfach so drauf los filmen und fotografieren und alles hinterher im Netz posten? Bild: Symbolfoto: Oliver Berg/dpa/dpa-tmn

Eltern sind auf der sicheren Seite, wenn...

Eltern und Angehörige stehen rechtlich auf der sicheren Seite, wenn sie nur das eigene Kind fotografieren. Werden diese Bilder dann etwa an Freunde oder Verwandte weitergegeben, sei das unproblematisch. „Gleiches gilt für Bilder, auf denen auch andere Kinder zu sehen sind, solange die Aufnahmen nur innerhalb des Familien- und Freundeskreises gezeigt werden.“

Wichtig: Wenn die Aufnahmen in sozialen Netzwerken oder auf öffentlichen Websites gepostet oder für einen größeren Nutzerkreis außerhalb der Familie zugänglich gemacht werden, dann braucht es die Einwilligung der betroffenen Personen.

„Wenn mehrere Kinder auf den Aufnahmen zu sehen sind, müssen Eltern die Rechte und Wünsche dieser Familien berücksichtigen“, stellt Hundert klar. Es sei nicht selbstverständlich, dass alle mit einer Veröffentlichung einverstanden sind: „Nicht jeder möchte beispielsweise, dass das Bild seines Kindes später in einem Social-Media-Post auftaucht.“

Was Lehrer wissen müssen

Im Freistaat haben darum viele Schulen bei Veranstaltungen bereits sogenannte Fotozonen eingerichtet - in denen ist das Fotografieren ausdrücklich erlaubt. „Dort können Eltern und Verwandte Bilder machen, während alle, die nicht abgelichtet werden möchten, diese Bereiche meiden“, ist zu lesen.

Wenn Lehrer oder von der Schule beauftragte Dritte Fotos und Videos von Schülern machen, die dann beispielsweise auf der Schulwebsite erscheinen, muss dafür eine Einwilligung der Sorgeberechtigten vorliegen. In Sachsen können grundsätzlich auch Kinder ab dem 14. Lebensjahr selbst den Aufnahmen zustimmen, sofern sie die ausreichende Einsichtsfähigkeit besitzen. Übrigens geht es keinesfalls nur um Bilder: Eine Einwilligung braucht es auch bei Tonmitschnitten.

Weitere Infos gibt es auf der Website der sächsischen Datenschutzbeauftragten, wo auch die häufigsten Fragen zum Datenschutz beim Fotografieren und Filmen in der Schule beantwortet werden. Zum Beispiel, ob Lehrer private Geräte für die Aufzeichnungen nutzen dürfen und was bei Aufnahmen durch die Presse zu beachten ist. (phy)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
01.08.2025
4 min.
Nach super verregnetem Juli: Sommer kehrt nach Sachsen zurück
Noch regnet es in Sachsen, aber schon bald tut Abkühlung wieder gut.
Vor ein paar Wochen war auch im Freistaat noch Schwitzen angesagt, inzwischen herrscht oftmals Regenwetter. Das soll sich aber in absehbarer Zeit ändern.
Patrick Hyslop
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
07.08.2025
2 min.
Regen oder Sonnenschein? So wird das Sachsen-Wetter am Schulanfangs-Wochenende
Mit Schultüte und Ranzen gewappnet: Am Samstag stehen in Sachsen die Einschulungen an. Spielt das Wetter mit?
Die Schultüten für Samstag stehen bereit, bald geht für zig Abc-Schützen in Sachsen die Schule los. Doch wie wird das Wetter am Wochenende? Wir haben die Antworten.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel