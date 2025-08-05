Schulanfang in Sachsen: Darauf müssen Eltern beim Fotografieren achten

Ob Einschulung, Schulfest oder Abschlussball: Wenn beim Kind ein Meilenstein ansteht, dann knipsen Eltern fleißig. Doch Vorsicht, dabei gibt es rechtlich ein paar Dinge zu beachten.

Chemnitz. Am Samstag beginnt für Sachsens Abc-Schützen der Ernst des (Schul-)Lebens. Eltern und Großeltern werden dann ihre Handys zücken und knipsen und filmen, was das Zeug hält. Doch was müssen Familie und auch Lehrer dabei – und auch bei späteren Veranstaltungen (wie Schulfesten oder Abschlussball) – eigentlich beachten?

„Diese besonderen Momente können selbstverständlich auch bildlich festgehalten werden“, so Sachsens Datenschutzbeauftragte Julian Hundert, in einer Mitteilung ihres Hauses. „Voraussetzung ist allerdings, dass die Persönlichkeitsrechte der fotografierten oder gefilmten Personen nicht außer Acht gelassen werden.“

In Sachsen steht in wenigen Tagen für viele Kinder die Einschulung an. Doch dürfen Eltern einfach so drauf los filmen und fotografieren und alles hinterher im Netz posten? Bild: Symbolfoto: Oliver Berg/dpa/dpa-tmn In Sachsen steht in wenigen Tagen für viele Kinder die Einschulung an. Doch dürfen Eltern einfach so drauf los filmen und fotografieren und alles hinterher im Netz posten? Bild: Symbolfoto: Oliver Berg/dpa/dpa-tmn

Eltern sind auf der sicheren Seite, wenn...

Eltern und Angehörige stehen rechtlich auf der sicheren Seite, wenn sie nur das eigene Kind fotografieren. Werden diese Bilder dann etwa an Freunde oder Verwandte weitergegeben, sei das unproblematisch. „Gleiches gilt für Bilder, auf denen auch andere Kinder zu sehen sind, solange die Aufnahmen nur innerhalb des Familien- und Freundeskreises gezeigt werden.“

Wichtig: Wenn die Aufnahmen in sozialen Netzwerken oder auf öffentlichen Websites gepostet oder für einen größeren Nutzerkreis außerhalb der Familie zugänglich gemacht werden, dann braucht es die Einwilligung der betroffenen Personen.

„Wenn mehrere Kinder auf den Aufnahmen zu sehen sind, müssen Eltern die Rechte und Wünsche dieser Familien berücksichtigen“, stellt Hundert klar. Es sei nicht selbstverständlich, dass alle mit einer Veröffentlichung einverstanden sind: „Nicht jeder möchte beispielsweise, dass das Bild seines Kindes später in einem Social-Media-Post auftaucht.“

Was Lehrer wissen müssen

Im Freistaat haben darum viele Schulen bei Veranstaltungen bereits sogenannte Fotozonen eingerichtet - in denen ist das Fotografieren ausdrücklich erlaubt. „Dort können Eltern und Verwandte Bilder machen, während alle, die nicht abgelichtet werden möchten, diese Bereiche meiden“, ist zu lesen.

Wenn Lehrer oder von der Schule beauftragte Dritte Fotos und Videos von Schülern machen, die dann beispielsweise auf der Schulwebsite erscheinen, muss dafür eine Einwilligung der Sorgeberechtigten vorliegen. In Sachsen können grundsätzlich auch Kinder ab dem 14. Lebensjahr selbst den Aufnahmen zustimmen, sofern sie die ausreichende Einsichtsfähigkeit besitzen. Übrigens geht es keinesfalls nur um Bilder: Eine Einwilligung braucht es auch bei Tonmitschnitten.

Weitere Infos gibt es auf der Website der sächsischen Datenschutzbeauftragten, wo auch die häufigsten Fragen zum Datenschutz beim Fotografieren und Filmen in der Schule beantwortet werden. Zum Beispiel, ob Lehrer private Geräte für die Aufzeichnungen nutzen dürfen und was bei Aufnahmen durch die Presse zu beachten ist. (phy)