Schule in Bautzen nach Bombendrohung evakuiert

Bautzen.

Wegen einer Bombendrohung ist am Mittwoch die Lindenschule im ostsächsischen Bautzen evakuiert worden. Die rund 100 Schüler und Lehrer der Förderschule wurden in das Sorbische Schul- und Begegnungszentrum in der Nähe gebracht, wie Polizei und Landratsamt mitteilten. Die Schüler würden dort im Hort und der Turnhalle betreut, Eltern könnten sie auch abholen. Nach Polizeiangaben informierte die Schulleiterin am Morgen über die Drohung per Mail, daraufhin wurde das Gebäude geräumt. Zu weiteren Details und Hintergründen wurden zunächst keine weiteren Angaben gemacht. (dpa)