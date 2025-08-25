Schulgenaue Auswertung: So hoch war der Unterrichtsausfall in Sachsen im Schuljahr 2024/25

Sachsen
Mehr als zwei Millionen Unterrichtsstunden sind im vergangenen Schuljahr in Sachsen ausgefallen. Nun liegen die Daten für jede Schule in öffentlicher Trägerschaft vor. Greift eine neue Gegenmaßnahme?
Im Vergleich zum ersten Schulhalbjahr 2024/25 ist der Unterrichtsausfall in Sachsen bis zu den Sommerferien nur geringfügig gesunken. Nach der vom Kultusministerium inzwischen vorgelegten Statistik fielen im gesamten Schuljahr über alle Schularten hinweg zusammen 9,2 Prozent des Unterrichts aus. Dahinter verbergen sich mehr als zwei Millionen...
