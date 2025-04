Schulklassen tauschen Klassenzimmer gegen Kinosaal

Raus aus dem Klassenzimmer, rein ins Kino – ganz ohne Schwänzen. In Sachsen starten die "Schul-Kino-Wochen". So wird das Kino zum besonderen Lernort mit Geschichten, die zum Nachdenken anregen.

Dresden.

Kinosaal statt Klassenzimmer: Ab kommender Woche haben Schulklassen in Sachsen im Rahmen der "Schul-Kino-Wochen" die Möglichkeit, die Welt des Films zu entdecken. Wie das sächsische Kultusministerium mitteilte, beteiligen sich bis zum 11. April 42 Kinos in 31 Städten und Gemeinden im Freistaat an dem Projekt.