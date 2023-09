Schuster: 10 Schleuser pro Woche in Sachsen aufgegriffen

Seit Monaten fordert die CDU in Sachsen, an den Grenzen nach Tschechien und Polen Grenzkontrollen vorerst wieder aufzunehmen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat entsprechende Kontrollen in dieser Woche angekündigt, später aber einen Rückzieher gemacht. Was heißt das nun? Die "Freie Presse" beantwortet die wichtigsten Fragen - soweit die sich bislang beantworten lassen.