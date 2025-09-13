Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Innenminister Armin Schuster hat Sachsens Feuerwehrleuten für ihren Einsatz gedankt. (Archivbild)
Innenminister Armin Schuster hat Sachsens Feuerwehrleuten für ihren Einsatz gedankt. (Archivbild) Bild: Jennifer Brückner/dpa
Sachsen
Schuster ehrt Feuerwehrleute für Einsatz bei Bränden
Mehr als 250 Millionen Euro für moderne Technik und ein Sonderprogramm: Sachsens Feuerwehren erhalten nicht nur Lob, sondern auch Unterstützung etwa im Kampf gegen Waldbrände.

Radeberg.

Innenminister Armin Schuster (CDU) hat 14 Feuerwehrleute für besondere Verdienste bei der Brandbekämpfung ausgezeichnet. Beim Landesfeuerwehrball in Radeberg bei Dresden erhielten zehn das Feuerwehr-Ehrenzeichen als Steckkreuz in Silber, vier in Gold, wie das Ministerium mitteilte. Schuster bedankte sich bei Sachsens Feuerwehren besonders für ihren Einsatz bei den Waldbränden in diesem Sommer. Dabei hätten sie einmal mehr ihre Leistungsfähigkeit gezeigt. 

Dem Ministerium zufolge hat das Land in den vergangenen sieben Jahren mehr als 250 Millionen Euro für die Modernisierung der Feuerwehren ausgegeben. Hinzu kämen mehr als 10 Millionen Euro als Sonderprogramm für Investitionen in die Waldbrandbekämpfung. (dpa)

