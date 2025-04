Schuster: Konsequente Wende in der Migrationspolitik

Sachsens Innenminister zeigt sich zufrieden mit dem Koalitionsvertrag, auf den sich Union und SPD geeinigt haben. Berlin sende damit ein unmissverständliches Signal.

Berlin/Dresden. Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) sieht im Koalitionsvertrag von Union und SPD im Bund das Ziel einer konsequenten Wende in der Migrationspolitik verankert. "Damit sendet Berlin endlich das unmissverständliche Signal ins Land, aber auch in die Welt, dass wir Migration steuern und begrenzen werden", sagte er laut einer Mitteilung.

Mit "prioritären Instrumenten" wie Zurückweisungen auch von Asylbewerbern an den Grenzen, Stopp der Aufnahmeprogramme und des Familiennachzugs, Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien sowie Anspruchseinschränkungen für Ausreisepflichtige könne man einen spürbaren Kurswechsel angehen.

Gleichzeitig bezeichnete Schuster die Einführung eines befristeten Aufenthaltstitels für gut integrierte Geduldete als bedeutenden Schritt. "Es war mir ein besonderes Anliegen, dass wir Menschen, die seit Jahren in Deutschland leben, arbeiten und sich integriert haben, eine Perspektive zu geben", sagte er. Gut sechs Wochen nach der Bundestagswahl hatten sich CDU, CSU und SPD am Mittwoch in Berlin auf einen Koalitionsvertrag für die Bildung einer neuen Bundesregierung geeinigt. (dpa)