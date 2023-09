Schuster warnt vor Mittelkürzungen für Sport-Institute

Dresden.

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) hat vor einer Reduzierung der Bundesgelder für zwei wichtige Institutionen im deutschen Sport gewarnt. Eine Mittelkürzung bei dem Institut für angewandte Trainingswissenschaften (IAT) in Leipzig und dem Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten in Berlin (FES) würde ein knappes Jahr vor Olympia "einen schmerzlichen und womöglich unwiederbringlichen Verlust bei Spezialisten und Expertise in deutschen Parade-Sportarten wie Kanu, Skisprung oder Biathlon bedeuten", sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Dresden.