Schwache Leipziger verpassen Champions League

RB Leipzig spielt nächstes Jahr nicht in der Champions League. Der Trainerwechsel verpufft, es droht sogar eine Saison ganz ohne Europa.

Bremen.

RB Leipzig droht in der kommenden Saison eine Spielzeit ganz ohne Europapokal. Das millionenschwere Fußball-Ensemble des Red-Bull-Konzerns kam bei Werder Bremen am vorletzten Spieltag nur zu einem sehr glücklichen 0:0 und fiel in der Bundesliga-Tabelle auf den siebten Platz zurück. Damit verspielten die ambitionierten Sachsen auf jeden Fall die Champions League. Aktuell wären sie nicht einmal in der European Conference League dabei.