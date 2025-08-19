Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz beklagt den achtlosen Abriss historisch bedeutsamer Gebäude.
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz beklagt den achtlosen Abriss historisch bedeutsamer Gebäude. Bild: Britta Pedersen/dpa
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz beklagt den achtlosen Abriss historisch bedeutsamer Gebäude.
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz beklagt den achtlosen Abriss historisch bedeutsamer Gebäude. Bild: Britta Pedersen/dpa
Sachsen
"Schwarzbuch": Stiftung beklagt verlorene Denkmale
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ob Erbgericht oder historische Tankstelle: Einzigartige Gebäude in Deutschland sollen eigentlich bewahrt werden. Doch oft läuft es anders, heißt es in einem neuen "Schwarzbuch".

Leipzig/Berlin.

Bagger statt Sanierung, Bauschutt statt Baudenkmal: Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz beklagt den achtlosen Abriss historisch bedeutsamer Gebäude. In einem "Schwarzbuch" spricht die Stiftung von bundesweit mindestens 900 Denkmalen, die allein 2023 und 2024 verloren gegangen seien. Auch Gebäude in Sachsen sind betroffen.

Vom Erbgericht Rechenberg blieb nur ein Haufen Bauschutt

Das Erbgericht Rechenberg im Landkreis Mittelsachsen prägte mehr als zwei Jahrhunderte in exponierter Lage gegenüber dem Rathaus und in unmittelbarer Nähe zur Burgruine das historische Zentrum der Stadt. Das markante Fachwerkgebäude mit seinem steilen Satteldach war lange Zeit ein Gasthof und später Hotel. Doch anstelle des beeindruckenden Erbgerichts gibt es nun eine Leerstelle mitten im Ort.

Es sei ein Herzstück des Ortes verloren gegangen, hieß es in dem Bericht. Jahrelang mangelhafte Pflege, zögerliches Handeln und offensichtlich problematische Käuferentscheidungen sind hier die Ursachen gewesen. Dass die Gemeinde das Gebäude nicht selbst übernommen hat, um diesen bedeutenden Meilenstein der Ortsgeschichte auch in Zukunft zu sichern, ist bedauerlich. Wenngleich die sicherlich hohen Sanierungskosten verständlicherweise eine Hürde darstellten.

Abriss einer Minol-Tankstelle in Zwickau gestoppt

Betroffen ist laut Denkmalschützer auch die Minol-Tankstelle in Zwickau: Im Jahr 2023 hatte die Stadt das über 80 Jahre alte Denkmal erworben. Im Zuge eines Infrastrukturprojektes ist eine Innenstadt-Tangente und eine neue Straßenbahntrasse über das Gelände der historischen Tankstelle geplant. Laut Stiftung Denkmalschutz wurde ein Teilabriss der Tankstelle begonnen, ohne dass eine Genehmigung dafür vorlag.

Die zuständige Denkmalfachbehörde griff ein und stoppte den weiteren Abbruch. Nun gelte es herauszufinden, wie das Denkmal in die neuen Straßen- und Trassenführungen einbezogen werden könne. Denkbar sei eine Nutzung als Kiosk, Werkstätten oder gastronomische Einrichtungen, hieß es weiter.

"Ein Stück verlorene Erinnerung, Identität und Kultur"

"Jedes Jahr gehen viele Objekte unwiederbringlich verloren – und jedes verlorene Denkmal ist auch ein Stück verlorene Erinnerung, Identität und Kultur", heißt es im "Schwarzbuch". Bevor die Abrissbagger rollen, erreichen Eigentümer demnach meist behördlich oder vor Gericht eine Aufhebung des Denkmalschutzes. Die Gründe aus Sicht der Stiftung: Denkmalschutz gelte als starr und teuer. Häufig würden Kosten für den Erhalt geschützter Gebäude zu hoch angesetzt, Kosten für Ersatzbauten hingegen zu niedrig.

Dies fordert die Stiftung Denkmalschutz

Um Denkmale besser zu schützen, fordert die Stiftung eine bundesweite Erfassung des Bestands und eine bessere Ausbildung für Mitarbeiter in den zuständigen Behörden. Abrissvorhaben und die Streichung aus Denkmallisten sollten zudem rechtzeitig öffentlich gemacht werden.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist nach eigenen Angaben die größte private Initiative für Denkmalschutz in Deutschland. Sie setzt sich unter anderem mit pädagogischen Schul- und Jugendprogrammen und bundesweiten Aktionstagen für den Erhalt bedrohter Denkmale ein. Die Stiftung finanziert ihre Arbeit vor allem durch private Zuwendungen und Spenden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:20 Uhr
5 min.
Debatte über Kassenbeiträge: Mehr Zuzahlung und Arztgebühr?
Wer Arzneimittel kauft, könnte nach einem neuen Vorschlag mehr zahlen müssen.
Die Ausgaben der Krankenkassen steigen, die Einnahmen hinken hinterher. Vorschläge gegen die Misere häufen sich. Sollen Patienten stärker bei den Arzneimitteln zur Kasse gebeten werden?
19.08.2025
2 min.
Flixbus-Unfall auf der A9 - Anklage gegen Busfahrer erhoben
Es ist Anklage gegen den Busfahrer erhoben worden. (Archivbild)
Im vorigen Jahr verunglückt ein Flixbus bei Leipzig, vier Frauen sterben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Busfahrer erhoben.
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
11:18 Uhr
1 min.
Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens erklärt
Viele Menschen im Gazastreifen leiden Hunger. (Archivbild)
In einem nördlichen Bereich des Gazastreifens ist eine Hungersnot erklärt worden. Die dafür notwendigen Kriterien seien erfüllt, teilte die zuständige IPC-Initiative (Integrated Food Security...
20.08.2025
2 min.
„Wie ein verfallener Schuppen“: Illegaler Teil-Abriss der Minol-Tankstelle in Zwickau landet im Schwarzbuch des Denkmalschutzes
Die frühere Tankstelle an der Kopernikusstraße verfiel zuletzt zusehends.
Die historische Tankstelle an der Kopernikusstraße, welche die Stadt Zwickau teilweise abgerissen hatte, zieht Aufmerksamkeit auf sich. Im nun veröffentlichten Schwarzbuch der Deutschen Stiftung Denkmalschutz kreiden Herausgeber den Umgang mit der Tankstelle an.
Elsa Middeke
Mehr Artikel