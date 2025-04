Schwebebahn in Dresden nimmt Samstag Fahrt auf

Wer in Dresden mit der historischen Schwebebahn fahren möchte, kann dies am Wochenende tun. Die Standseilbahn hingegen muss vorerst noch in die Werkstatt.

Dresden.

Die Schwebebahn in Dresden nimmt am Samstag wieder ihren Betrieb auf. Nach der Frühjahrsrevision startet sie um 10.00 Uhr in die neue Saison, wie die Dresdner Verkehrsbetriebe mitteilten. Bis zum 28. März verkehrt sie täglich bis 18.00 Uhr, danach gilt der Sommerfahrplan mit längeren Betriebszeiten.

Ein zentraler Punkt der Wartung war den Angaben zufolge der Austausch des großen Antriebsmotors. Zudem wurde die TÜV-Prüfung erfolgreich abgeschlossen.

Standseilbahn geht in die Wartung

Während die Schwebebahn wieder in Betrieb geht, beginnt für die benachbarte Standseilbahn die Frühjahrsrevision. Vom 24. März bis zum 4. April stehen Wartungsarbeiten am Zugseil an. Ab dem 5. April nimmt sie dann wieder den regulären Sommerbetrieb auf. (dpa)