Schweigen und Plakate im Stadion: Fanproteste gehen weiter

Fußball-Fans protestieren gegen mögliche neue Sicherheitsmaßnahmen in den Stadien. Auf Plakataktionen und eine große Demo folgt jetzt das organisierte Schweigen.

Köln. Mit Fanprotesten hat das Wochenende in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga begonnen. Bei der Partie des FSV Mainz 05 gegen die TSG Hoffenheim hingen Plakate mit Aufschriften wie "Totalitären Wahn stoppen" und "Gegen Generalverdacht" im Stadion.

Schweigen in den ersten zwölf Minuten

Auch bei den Zweitliga-Spielen von Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig und des VfL Bochum gegen Dynamo Dresden zeigten Anhänger kritische Banner. Zudem schwiegen die Ultras und viele weitere Fans in den ersten zwölf Minuten der Partien. "Soll das die Zukunft des Fußballs sein?" war auf Bannern im Olympiastadion und im Ruhrstadion begleitend zum Schweigen zu lesen.

Die Aktionen soll am Samstag und Sonntag fortgesetzt werden. Sie sind als Protest gegen die geplanten Sicherheitsmaßnahmen der Politik in deutschen Stadien gedacht. Gleichzeitig fordern die Anhänger die Vereine dazu auf, "sich diesen Plänen mit allen zur Verfügung stehenden Ressourcen und Möglichkeiten zur Wehr zu setzen", wie es in einer gemeinsamen Stellungnahme der Fanszenen in Deutschland heißt.

Über das Thema Stadionsicherheit wird vom 3. bis 5. Dezember bei der Herbsttagung der Innenministerkonferenz in Bremen diskutiert. Im Gespräch sind unter anderem personalisierte Tickets bei Fußballspielen und eine Verschärfung der Stadionverbotsrichtlinien.

DFL gegen kollektive behördliche Maßnahmen

Die organisierten Fans in Deutschland wehren sich dagegen. Unter dem Motto "Der Fußball ist sicher! Schluss mit Populismus - Ja zur Fankultur!" fand erst am vergangenen Wochenende eine große Fan-Demonstration in Leipzig statt.

Die Deutsche Fußball Liga machte vor dem Bundesliga-Wochenende noch einmal ihren Standpunkt in einer Erklärung klar. "Kollektiv wirkende behördliche Maßnahmen, wie sie teilweise vonseiten der Innenpolitik gefordert werden, sind weder mit Blick auf eine Verbesserung der Stadionsicherheit zielführend noch für die vielen Millionen von Fußball-Fans vermittelbar, die von diesen Maßnahmen betroffen wären", hieß es darin.

Und weiter: "Dies meint ausdrücklich Maßnahmen wie die Reduzierung beziehungsweise Streichung von Kartenkontingenten für Gästefans oder die Verpflichtung zur Personalisierung und damit verbundene Identifizierung beim Einlass." Die DFL bezog sich dabei auf die Standpunkte, die ihr Geschäftsführer Marc Lenz und DFB-Präsident Bernd Neuendorf bei der Sondersitzung der Kommission Fans und Fankulturen vertreten hätten.

1. FC Köln unterstützt Fanproteste im Grundsatz

Der 1. FC Köln, dessen Fans sich beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstagabend am Stimmungsboykott beteiligen wollen, zeigte Verständnis für den Protest. "Die Schweigeminuten der Fans sind für uns schmerzhaft, aber nachvollziehbar. Die lebendige Fankultur ist ein unersetzlicher Teil unserer Identität und der Lebensfreude, die den FC sowie den gesamten deutschen Fußball auszeichnet", teilten Vorstand und Geschäftsführung mit.

Zugleich betonte der Bundesliga-Aufsteiger, dass Stadionsicherheit essenziell und der Stadionbesuch statistisch sicher sei. Kollektivstrafen lehne man ab. Stattdessen setze man auf Dialog - mit der Politik aber auch anderen Vereinen. (dpa)