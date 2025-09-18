Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Feuerwehr rückte mit 50 Kräften aus. (Symbolbild)
Die Feuerwehr rückte mit 50 Kräften aus. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Die Feuerwehr rückte mit 50 Kräften aus. (Symbolbild)
Die Feuerwehr rückte mit 50 Kräften aus. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Schwelbrand im Dach des World Trade Centers in Dresden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Dresdner World Trade Center ist Dämmmaterial in Brand geraten. Die Feuerwehr sucht noch nach der Brandstelle, Teile des Gebäudes werden evakuiert.

Dresden.

Die Feuerwehr kämpft in Dresden gegen einen Schwelbrand im Dach des World Trade Centers. Bei Dacharbeiten geriet am Morgen Dämmmaterial im Turm des Gebäudes in Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer breitete sich demnach rasch aus. Die oberen Etagen des Bürogebäudes wurden vorsorglich evakuiert. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Weitere Verletzte gibt es nicht.

Die Feuerwehr ist eigenen Angaben zufolge mit 50 Kräften im Einsatz. Derzeit werde nach dem Brandherd in der Dämmung gesucht, wofür Teile der Dachhaut entfernt werden. Aufgrund der großen Dachfläche gestalte sich die Lokalisierung des Brandherdes aufwendig. Eine besondere Herausforderung bestehe zudem darin, das für die Brandbekämpfung notwendige Equipment auf das Dach in etwa 70 Meter Höhe zu transportieren. Hierzu werde unter anderem ein Außenfahrstuhl eingesetzt. 

Die Ammonstraße vor dem Gebäude ist gesperrt. In den unteren Etagen sei der Betrieb wieder aufgenommen worden, sagte ein Sprecher. Der verletzte Feuerwehrmann wurde vor Ort behandelt. Die genaue Brandursache war zunächst nicht klar. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14.09.2025
1 min.
Container gehen in der Nacht in Flammen auf
Gleich mehrere Containerbrände haben die Feuerwehr in Dresden beschäftigt. (Symbolbild)
In der Dresdner Innenstadt brennen große Container an unterschiedlichen Orten. Auch eine Schule ist betroffen.
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
18.09.2025
2 min.
Kabeldiebstahl verursacht Feuer in alter Staatsoperette
Bereits im Juni hatte es in der ehemaligen Staatsoperette in Dresden-Leuben ein Feuer gegeben. (Archivbild)
Im Juni brennt die alte Dresdner Staatsoperette vollständig aus - nun muss die Feuerwehr erneut zum Löschen anrücken. Nun gibt es Informationen zum Hintergrund.
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
Mehr Artikel