Schwelbrand im Dach des World Trade Centers in Dresden

Beim Dresdner World Trade Center ist Dämmmaterial in Brand geraten. Die Feuerwehr sucht noch nach der Brandstelle, Teile des Gebäudes werden evakuiert.

Dresden. Die Feuerwehr kämpft in Dresden gegen einen Schwelbrand im Dach des World Trade Centers. Bei Dacharbeiten geriet am Morgen Dämmmaterial im Turm des Gebäudes in Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer breitete sich demnach rasch aus. Die oberen Etagen des Bürogebäudes wurden vorsorglich evakuiert. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Weitere Verletzte gibt es nicht.

Die Feuerwehr ist eigenen Angaben zufolge mit 50 Kräften im Einsatz. Derzeit werde nach dem Brandherd in der Dämmung gesucht, wofür Teile der Dachhaut entfernt werden. Aufgrund der großen Dachfläche gestalte sich die Lokalisierung des Brandherdes aufwendig. Eine besondere Herausforderung bestehe zudem darin, das für die Brandbekämpfung notwendige Equipment auf das Dach in etwa 70 Meter Höhe zu transportieren. Hierzu werde unter anderem ein Außenfahrstuhl eingesetzt.

Die Ammonstraße vor dem Gebäude ist gesperrt. In den unteren Etagen sei der Betrieb wieder aufgenommen worden, sagte ein Sprecher. Der verletzte Feuerwehrmann wurde vor Ort behandelt. Die genaue Brandursache war zunächst nicht klar. (dpa)