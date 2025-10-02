Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beide Männer kamen ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Beide Männer kamen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
Beide Männer kamen ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Beide Männer kamen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
Sachsen
Schwere Arbeitsunfälle bei Bauarbeiten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 27-Jähriger gerät mit dem Arm in eine Baumaschine, und ein 44-Jähriger stürzt durch eine Dachkonstruktion. Beide Männer sind schwer verletzt.

Chemnitz/Crottendorf.

Zwei Männer wurden in Chemnitz und Crottendorf (Erzgebirgskreis) bei Arbeitsunfällen schwer verletzt. Ein 27-Jähriger geriet mit dem Arm in eine Baumaschine. Und ein 44-Jähriger stürzte durch eine Dachkonstruktion mehrere Meter in die Tiefe, wie die Polizei Chemnitz mitteilte.

Der 27-Jährige arbeitete demnach auf einer Baustelle an der Autobahn 72 in Chemnitz. Am Mittwochnachmittag kam es laut Polizei zu dem Unfall mit der Baumaschine - wie genau soll ermittelt werden. Der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Bei Arbeiten auf dem Dach eines Gebäudes in Crottendorf stürzte der 44-Jährige am Mittwochnachmittag durch Teile der Dachkonstruktion, wie es hieß. Er kam den Angaben zufolge mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Zum Hintergrund ermitteln Arbeitsschutz und Kriminalpolizei. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
1 min.
Beim Asphaltieren auf der A 72: Bauarbeiter schwerverletzt
Update
An der Baustelle auf der A 72 ist am Mittwochnachmittag ein Unfall bei Asphaltarbeiten passiert.
Ein Mann ist mit einem Arm in eine Maschine geraten. Was bisher bekannt ist.
Susanne Kiwitter
02.10.2025
1 min.
Arbeitsunfall im Erzgebirge: 44-Jähriger schwer verletzt
In Crottendorf war am Mittwoch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.
Bei Dacharbeiten ist in Crottendorf ein Mann abgestürzt. Was bisher bekannt ist.
Kjell Riedel
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel