Schwere Arbeitsunfälle bei Bauarbeiten

Ein 27-Jähriger gerät mit dem Arm in eine Baumaschine, und ein 44-Jähriger stürzt durch eine Dachkonstruktion. Beide Männer sind schwer verletzt.

Chemnitz/Crottendorf. Zwei Männer wurden in Chemnitz und Crottendorf (Erzgebirgskreis) bei Arbeitsunfällen schwer verletzt. Ein 27-Jähriger geriet mit dem Arm in eine Baumaschine. Und ein 44-Jähriger stürzte durch eine Dachkonstruktion mehrere Meter in die Tiefe, wie die Polizei Chemnitz mitteilte.

Der 27-Jährige arbeitete demnach auf einer Baustelle an der Autobahn 72 in Chemnitz. Am Mittwochnachmittag kam es laut Polizei zu dem Unfall mit der Baumaschine - wie genau soll ermittelt werden. Der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Bei Arbeiten auf dem Dach eines Gebäudes in Crottendorf stürzte der 44-Jährige am Mittwochnachmittag durch Teile der Dachkonstruktion, wie es hieß. Er kam den Angaben zufolge mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Zum Hintergrund ermitteln Arbeitsschutz und Kriminalpolizei. (dpa)