Bedauert die Verletzung von Diana Nemeth: Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball von RB Leipzig.
Bedauert die Verletzung von Diana Nemeth: Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball von RB Leipzig. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Schwere Verletzung: RB-Fußballerin Nemeth mit Kreuzbandriss
Diana Nemeth will bei RB Leipzig durchstarten. Doch die Linksverteidigerin muss sich nun erst mal durch Monate der Reha quälen.

Leipzig.

Die Bundesliga-Fußballerinnen von RB Leipzig müssen längere Zeit auf Neuzugang Diana Nemeth verzichten. Die 20-Jährige zog sich am Samstag beim Testspiel gegen den Hamburger SV (1:0) einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu, wie der Verein nach einer MRT-Untersuchung mitteilte. Die Linksverteidigerin wird operiert und fällt mehrere Monate aus. 

Die ungarische Nationalspielerin, die vom Ligakontrahenten VfL Wolfsburg gekommen war und einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieb, hatte sich in der 30. Spielminute im Zweikampf verletzt. 

"Der Ausfall von Diana Nemeth ist extrem bitter. Sie hat sich nach ihrem Wechsel sehr schnell bei uns eingefunden und auf und neben dem Platz überzeugt. Wir werden sie in der Reha intensiv begleiten und ihr jede Unterstützung geben, die sie braucht", sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball.

(dpa)

