Schwere Verletzung: Vertrag von Bär automatisch verlängert

Die OP an der gerissenen Achillessehne hat Marcel Bär gut überstanden. Der Aue-Stürmer kann sich auf die Genesung konzentrieren, denn die Zukunft ist vorerst geregelt.

Aue.

Der gerade erfolgreich an der gerissenen Achillessehne operierte Marcel Bär bleibt eine weitere Saison beim FC Erzgebirge Aue. Der Fußball-Drittligist teilte mit, dass sich der Vertrag des Stürmers durch eine Klausel bis zum Ende der kommenden Saison verlängert hat.

"Marcel Bär hat die schriftlich vereinbarte Anzahl an Pflichtspielen erreicht, sodass sich sein Arbeitspapier beim FC Erzgebirge Aue automatisch um ein Jahr verlängert hat", sagte Sportchef Matthias Heidrich. "Das gibt ihm die nötige Rückendeckung und Sicherheit, ab Sommer 2025 nicht vor einer ungewissen Zukunft mitten in der Verletzung zu stehen."

Drittbester der 3. Liga

Den Riss hatte sich Bär beim 1:4 bei Hansa Rostock am vergangenen Mittwoch bei einem Antritt ohne Einwirkung des Gegners zugezogen. Ende der Woche war der 32-Jährige in Braunschweig operiert worden.

Bär erzielte in bisher 60 Pflichtspielen für Aue 27 Tore. In der für ihn nun vorzeitig beendeten Saison ist er mit elf Treffern der Top-Torjäger des Clubs. In der ewigen Torschützenliste der 3. Liga ist Bär mit 79 Toren Dritter. Anton Fink führt das Ranking mit 136 Toren an, Zweiter ist Zlatko Janjic mit 81 Treffern. (dpa)