Die Frau wartete vor der Straßenbahn wohl, um die Schienen zu überqueren. Dabei übersah sie eine aus der Gegenrichtung einfahrende Tram.
Die Frau wartete vor der Straßenbahn wohl, um die Schienen zu überqueren. Dabei übersah sie eine aus der Gegenrichtung einfahrende Tram. Bild: EHL Media
Rettungskräfte am Dienstagabend nach dem Unfall in Leipzig.
Rettungskräfte am Dienstagabend nach dem Unfall in Leipzig. Bild: EHL Media
Sachsen
Schwerer Unfall in Sachsen: Junge Frau zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt
Redakteur
Von Patrick Hyslop
In Leipzig musste eine 20-Jährige von der Feuerwehr geborgen werden.

Leipzig.

Bei einem Unfall am Dienstagabend ist eine junge Frau in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt und schwer verletzt worden. 

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber der "Freien Presse" berichtet, geschah das Unglück gegen 20.20 Uhr an der Haltestelle Hamburger Straße. "Die Tram der Linie 9 fuhr in den Haltepunkt ein, an dem eine 20-jährige Frau ausstieg", so der Sprecher. 

Die Frau wartete vor der Straßenbahn wohl, um die Schienen zu überqueren. Dabei übersah sie eine aus der Gegenrichtung einfahrende Tram. Obwohl deren Fahrer noch eine Vollbremsung einleitete, stieß das Fahrzeug gegen die 20-Jährige. Diese geriet dabei zwischen beide Bahnen und stürzte. 

Die Feuerwehr rückte an, um die Schwerverletzte zu befreien. Sie kam ins Krankenhaus. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt nun den genauen Hergang. (phy) 

