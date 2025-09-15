Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall lebensbedrohlich verletzt und in eine Klinik geflogen. (Symbolbild)
Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall lebensbedrohlich verletzt und in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Bild: Frank Hammerschmidt/dpa
Sachsen
Schwerer Unfall – Sperrung auf A9 Richtung Nürnberg beendet
Ein Lkw kracht auf der A9 bei Schleiz durch die Mittelleitplanke. Der Fahrer wird lebensgefährlich verletzt. Nach stundenlangen Aufräumarbeiten ist die Unfallstelle wieder frei.

Schleiz.

Nach einem Unfall mit einem lebensgefährlich verletzten Lkw-Fahrer ist die Sperrung auf der Autobahn 9 in Thüringen in Fahrtrichtung Nürnberg aufgehoben. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten im Saale-Orla-Kreis sind nach Angaben der Polizei beendet. Im Laufe des Tages könne es wegen weiterer Reparaturen temporär aber noch mal kleinere Sperrungen geben, hieß es. 

Nach Angaben der Polizei war ein 46-Jähriger am Sonntagnachmittag auf der A9 in Richtung München unterwegs, als er in Höhe der Anschlussstelle Schleiz die Kontrolle über seinen Sattelzug verlor und durch die Mittelleitplanke krachte. Dabei riss der Sattelauflieger von der Sattelzugmaschine ab, der Mann wurde bei dem Aufprall aus dem Führerhaus geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Kartoffeln verteilten sich auf der Autobahn

Der abgerissene Anhänger habe sich um die eigene Achse gedreht und sei entgegengesetzt zur Fahrbahn auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen gekommen. Die geladene Kartoffeln verteilten sich auf der Autobahn, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei schätzt den Schaden auf 150.000 Euro.

Die A9 wurde nach dem Unfall in Richtung Nürnberg voll gesperrt - der Verkehr wurde umgeleitet. In die Gegenrichtung waren vorübergehend nur der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen frei. In der Folge staute es sich laut Polizei in beide Richtungen und auf den Umleitungsstrecken. (dpa)

