Schweriner SC gewinnt erstes Finalspiel gegen Dresdner SC

In maximal fünf Spielen entscheidet sich, wer deutscher Volleyball-Meister der Frauen wird. Im ersten Duell setzt sich der Schweriner SC gegen den Dresdner SC durch. Die Partie ist lange spannend.

Schwerin.

Mit einem umkämpften Erfolg sind die Volleyballerinnen des Schweriner SC in die Finalserie Best-of-five um die deutsche Meisterschaft gestartet. Im ersten Duell gegen den Dresdner SC setzte sich der Rekordchampion mit 3:0 (25:23, 26:24, 25:22) gegen den Pokalsieger durch, der im Halbfinale Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart ausgeschaltet hatte, und nutzte damit den Heimvorteil in der Auftaktpartie. Die zweite Begegnung findet am kommenden Mittwoch (19.00 Uhr) in Dresden statt.