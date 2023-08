Schwerverletzte auf A4: Autobahn bis zum Morgen gesperrt

Meerane.

Zwei Menschen sind schwer verletzt worden, als ein Kleinbus sich auf der Autobahn 4 kurz nach der Anschlussstelle Meerane (Landkreis Zwickau) überschlagen hat. Ein nachfolgender, mit Gummibärchen beladener Lastwagen musste am Montagnachmittag notbremsen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dadurch verteilte sich ein Teil der Ladung auf der Autobahn. Die Autobahn in Fahrtrichtung Dresden war bis zum Dienstagmorgen voll gesperrt.