Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Osten gibt es viel Unmut, konstatiert MV-Ministerpräsidentin Schwesig nach dem ersten Treffen der Ost-Regierungschefs mit dem Kanzler. Das habe man Friedrich Merz auch gesagt.
Im Osten gibt es viel Unmut, konstatiert MV-Ministerpräsidentin Schwesig nach dem ersten Treffen der Ost-Regierungschefs mit dem Kanzler. Das habe man Friedrich Merz auch gesagt. Bild: Martin Schutt/dpa
Im Osten gibt es viel Unmut, konstatiert MV-Ministerpräsidentin Schwesig nach dem ersten Treffen der Ost-Regierungschefs mit dem Kanzler. Das habe man Friedrich Merz auch gesagt.
Im Osten gibt es viel Unmut, konstatiert MV-Ministerpräsidentin Schwesig nach dem ersten Treffen der Ost-Regierungschefs mit dem Kanzler. Das habe man Friedrich Merz auch gesagt. Bild: Martin Schutt/dpa
Sachsen
Schwesig an Merz: Der Unmut im Osten ist groß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Jahr vor der Landtagswahl in MV bekommt Regierungschefin Schwesig eine Umfrage präsentiert, die ihr nicht gefällt. Auch in anderen Ost-Ländern ist die AfD stark. Kanzler Merz bekommt das zu hören.

Ettersburg/Schwerin.

Die Regierungschefs der ostdeutschen Länder haben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf die Unzufriedenheit in diesem Teil Deutschlands hingewiesen. "Wir haben dem Bundeskanzler deutlich gemacht, dass es im Osten viel Unmut gibt und dass die Stimmung besser werden muss", erklärte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach dem ersten Treffen der Ost-Ministerpräsidenten mit Merz auf Schloss Ettersburg in Thüringen.

"Es geht um Wahrnehmung, es geht um Respekt und es geht darum, dass der Osten weiter in seiner wirtschaftlichen Entwicklung unterstützt werden muss", stellte Schwesig fest.

In Mecklenburg-Vorpommern wird in einem Jahr ein neuer Landtag gewählt. Eine am Donnerstag veröffentlichte Wahlumfrage im Auftrag des NDR sieht die AfD mit 38 Prozent auf Platz eins. Schwesigs SPD kam in der Umfrage nur auf 19 Prozent, die CDU auf 13 Prozent.

Ost-MPs fordern Absenkung der Stromsteuer

Die Ost-Regierungschefs fordern laut Schwesig unter anderem, dass es bei der versprochenen Absenkung der Stromsteuer bleiben solle. Sie plädieren demnach unter anderem für einen Ausbau der Geothermie - die Investition gilt allerdings als teuer und ist nicht ohne staatliche Fördermittel zu stemmen. Außerdem bitten sie den Bund den Angaben zufolge darum, mit neuen Regelungen die Akzeptanz für den Windkraft-Ausbau zu erhöhen.

Kritik an Plänen des Bundes für Krankenhäuser

Kritik übten die Regierungschefs laut Schwesig am Entwurf der Bundesregierung für die Krankenhausreform. "Wir brauchen auch weiterhin eine bedarfsgerechte und hochwertige medizinische Versorgung in allen Teilen des Landes", betonte die MV-Ministerpräsidentin. Dazu gehörten moderne und leistungsfähige Krankenhäuser. "Wir brauchen jetzt die Flexibilität, mithilfe des Transformationsfonds auch bestehende Strukturen zu fördern."

Bei der Verteilung der EU-Milliarden fordern die Ost-MPs, dass auch künftig in den Regionen entschieden wird, wie das Geld aus Brüssel verwendet wird, wie Schwesig weiter informierte. Die EU-Kommission will die Verteilung stärker zentralisieren. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
3 min.
Landkreis Zwickau verhängt Haushaltssperre: Welche Folgen hat das?
Landrat Carsten Michaelis (Mitte) leitet den Kreistag, der Gelder gesperrt hat.
Die unerwartet hohen Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe stellen die Behörde vor Herausforderungen. Auf allen Ebenen wird nach Geld gesucht.
Leona Müller
11:25 Uhr
2 min.
Pistorius kommt zur MPK-Ost
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kommt zur Ost-Ministerpräsidentenkonferenz nach Thüringen. (Archivbild)
Beim Treffen der ostdeutschen Regierungschefs auf Schloss Ettersburg bei Weimar wird es auch um die Zeitenwende und Verteidigungsstrukturen gehen. Prominenter Besuch hat sich angekündigt.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
16:31 Uhr
4 min.
Ost-Länder wollen von Rüstungsmilliarden profitieren
Bundeskanzler Friedrich Merz sagt Ostdeutschland weitere Unterstützung bei Infrastrukturinvestitionen zu.
In Deutschlands Verteidigungsfähigkeit soll massiv investiert werden. Der Osten soll angemessen beteiligt werden, verlangen die Ministerpräsidenten - und stoßen auf Verständnis beim Kanzler.
Mehr Artikel