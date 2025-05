Schwesig: Schwung für Wirtschaft wichtigstes Ziel

Zu Beginn des Ostdeutschen Wirtschaftsforums findet Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin eindringliche Worte. Sie gibt sich mit Blick auf die Wirtschaft auch zuversichtlich.

Bad Saarow.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sieht die neue Bundesregierung in der Pflicht, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. "Das dritte Jahr infolge kein Wirtschaftswachstum - das geht so nicht", sagte sie bei der Eröffnung des Ostdeutschen Wirtschaftsforums in Bad Saarow. Das Wichtigste für die Wirtschaft sei die Senkung der Energiepreise, der Anschub von Investitionen und der Abbau für Bürokratie.