SCM-Trainer Wiegert gibt zwei Champions League-Ziele aus

Drei Siege in der Bundesliga zählen für Magdeburgs Trainer Wiegert nicht mehr beim Start in die neue Champions League-Saison. Bei der Mission Titelverteidigung hofft der Trainer auf einen guten Start.

Magdeburg. Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat erneut den Gewinn der Champions League ins Visier genommen. In der Vorrunde soll "einer der ersten beiden Plätze" belegt werden, um "einfacher den Weg ins Final Four zu gehen", sagte Trainer Bennet Wiegert vor dem Auftakt gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch in der Getec-Arena (20.45 Uhr/Dyn und DAZN). "Darum müssen wir gut starten. Das würde uns guttun, um nicht von Anfang hinterherrennen zu müssen."

Gegen den französischen Serienmeister läuft der Titelverteidiger mit dem frischen Wind von drei Siegen in drei Bundesligaspielen auf, was Wiegert aber nicht zählen lässt, weil die Partie gegen Paris in einem anderen Wettbewerb ausgetragen werde. Dass durch die Erfolge auswärts in Lemgo und beim Bundesliga-Meister Füchse Berlin sowie daheim gegen Eisenach das Selbstbewusstsein weiter gestärkt wurde, nimmt der Trainer dagegen gerne mit: "Ich arbeite lieber mit selbstbewussten Spielern zusammen anstatt mit Verunsicherung."

Vor allem die physische Kraft und das Spiel über den Kreis des Gegners, der mit dem ehemaligen Magdeburger Torwart Jannick Green antritt, beeindruckt Wiegert. Die Stärke innerhalb der Bundesliga, in der jedes Spiel mit derselben Intensität angegangen werden muss, sieht der ehemalige Profi aber als Vorteil im Vergleich zu französischen Vertretern an, bei den die Mannschaften im hinteren Drittel kaum Chancen auf Überraschungen haben: "Die Bundesliga wird immer stärker. Das ist das Riesenfaustpfand, das wir als Bundesliga-Verein haben. Wir müssen in der Champions League nicht noch einmal eine Schippe draufpacken." (dpa)