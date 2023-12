Sebnitz richtet "Tag der Sachsen" im Jahr 2025 aus

Sebnitz.

Die Stadt Sebnitz richtet den "Tag der Sachsen" im Jahr 2025 aus. Das Kuratorium des Landesfestes habe der Stadt in der Sächsischen Schweiz den Zuschlag für die Ausrichtung gegeben, teilte die Sächsische Staatskanzlei am Dienstag in Dresden mit. Sebnitz ist damit zum zweiten Mal Gastgeber des "Tags der Sachsen". Zur ersten Auflage im Jahr 2003 waren 255.000 Besucher in die Stadt gekommen. 2025 ist das Fest vom 5. bis 7. September geplant.