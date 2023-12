Sechs Lotto-Millionäre in diesem Jahr in Sachsen

Das ganz große Lotto-Glück war auch 2023 einigen Spielerinnen und Spielern aus Sachsen hold. Sechs Tipper können sich seit diesem Jahr Millionär nennen.

Leipzig. Sechs Lottospieler haben 2023 in Sachsen einen Gewinn von einer Million Euro und mehr abgeräumt. Damit gab es in diesem Jahr genauso viele Lotto-Millionäre wie 2022. Zwei Chancen auf den ganz großen Gewinn haben die Tipperinnen und Tipper allerdings noch: Am Freitagabend (29. Dezember) sind beim Eurojackpot 101 Millionen Euro zu gewinnen. Am Samstag (30. Dezember) geht es in der letzten Lottoziehung des Jahres um einen Jackpot von 45 Millionen Euro.

Nach Angaben von Sachsenlotto ging der erste Millionengewinn des Jahres im Februar mit 2,5 Millionen an einen Spieler aus Leipzig. Der Mann meldete sich aber erst nach gut einem Monat. Der Besitzer seiner vertrauten Lotto-Annahmestelle war in der Zwischenzeit in Ruhestand gegangen, so dass der Glückspilz seinen Schein erst später prüfen ließ.

Im Mai kamen zwei siebenstellige Gewinne dazu - darunter mit 8,4 Millionen Euro der höchste Gewinn des Jahres. Er ging laut Sachsenlotto an ein Ehepaar aus dem Landkreis Zwickau. Im Oktober gewann ein Spieler in der Zusatzlotterie "Spiel 77" 3,67 Millionen Euro.

Im Dezember reichten einem Tipper aus dem Landkreis Zwickau sogar nur drei richtige Zahlen für einen Millionen-Gewinn. In einer "Nikolaussonderauslosung" wurden unter allen Tipps mit drei Richtigen bundesweit drei Mal eine Million Euro ausgelost. Einer der Gewinne fiel nach Sachsen. In der Woche vor Weihnachten gewann zudem ein Spieler aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1,7 Millionen Euro. (dpa)