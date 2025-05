Sechs sächsische Forschungsprojekte in Exzellenzinitiative

Sachsen ist ein Land der Spitzenforschung. Auch in der neuen Runde der Exzellenzinitiative von Bund und Ländern werden Forschungsvorhaben gefördert - in Erwartung bahnbrechender Erkenntnisse.

Bonn/Dresden/Leipzig.

Sechs Forschungscluster in Sachsen haben es in einem harten Wettbewerb in die Exzellenzinitiative von Bund und Ländern 2026 geschafft oder bleiben drin. Die fünf Projekte der TU Dresden und eines der Universität Leipzig gehören zu insgesamt 70 Vorhaben bundesweit, die ab 2026 für sieben Jahre gefördert werden, wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Wissenschaftsrat in Bonn bekanntgaben. Zwei weitere Projekte der TU sowie eines von der Universität Leipzig wurden nicht ausgewählt.